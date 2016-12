Dramma sulla Colombo, Luca muore sotto gli occhi del padre che lo seguiva

Una gita al mare per Santo Stefano con il padre. La moto comprata a ottobre e i suoi 17 anni in tutta la loro spensieratezza. Sono da poco passate le 14 quando Luca Miozzi e suo padre decidono di tornare nella loro casa sull'Ardeatina e imboccano la Colombo. Luca è davanti con la sua moto, una Derby 125. Sul rettilineo, all'altezza di via del Canale della Lingua, perde il controllo del mezzo, sbanda e la sua moto finisce contro l'aiuola. Lui viene sbalzato e si schianta contro un albero.

Un impatto terribile al quale, praticamente in diretta, ha assistito suo padre che lo seguiva. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi le lesioni riportate. Luca Miozzi è morto sul colpo. Inutile l'arrivo delle ambulanze dall'ospedale Grassi. Con loro, dopo pochi minuti, anche la madre sotto choc. Per lunghi minuti veglierà il povero cadavere sull'asfalto.

Un vero e proprio dramma quello vissuto nel pomeriggio di ieri, santo Stefano, sulla Colombo che si conferma strada maledetta. Alle 18, 400 metri dopo, un altro incidente con tre veicoli coinvolti e due donne ricoverate in codice rosso al Grassi. Le loro condizioni non sono gravi, ma l'incidente conferma una volta di più la pericolosità della strada.

Cosa ha provocato la perdità di controllo da parte di Luca? La risposta a questa domanda è affidata ai rilievi dei vigili. L'incidente è avvenuto su un rettilineo, in un momento in cui il traffico era praticamente prossimo allo zero. Tra le ipotesi l'asfalto sconnesso, forse a causa delle radici sporgenti, che potrebbe essersi trasformato in una sorta di catapulta per la moto del 17enne. Il mezzo è stato sequestrato e, non appena possibile, sarà sentito il padre del ragazzo ieri troppo sconvolto per rilasciare delle dichiarazioni.