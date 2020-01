Incidente sulla Litoranea, scontro tra tre auto: estratte due persone dalle lamiere

Incidente nel pomeriggio del 20 gennaio ad Ostia, in via Litoranea 1350 all'altezza del 2° Cancello nell'area tra Capocotta e Pomezia. A scontrarsi tre auto. Sul posti il personale medico del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco di via Celli e gli agenti del X Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ancora da determinare le cause dell'impatto. Di cerco c'è che nell'incidente, avvenuto intorno alle 15, due persone sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti. Uno delle due è stata portato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso secondo quanto riferito dai pompieri del lido.