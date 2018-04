Schianto sulla litoranea: tre feriti gravi. Tra loro un bambino

Tre auto coinvolte, cinque feriti, tre gravi, una madre e suoi tre figli in ospedale. Uno di loro, il più piccolo, ricoverato in codice rosso. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla litoranea tra Ostia e Torvaianica. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 ed ha coinvolto tre autovetture: una Volkswagen Polo, una Volkswagen Fox e una Mitsubishi Pajero Sport.

A riportare le conseguenze peggiori la famiglia a bordo della Fox. A guidare una donna, una mamma. Con lei a bordo i suoi tre figli: per la donna necessario il ricovero al San Camillo in codice rosso con l'elisoccorso. Portati al Bambin Gesù i tre bambini: il più piccolo, del quale non è stata resa nota l'età, è nelle condizioni più gravi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere il conducente della Polo: per lui ricovero in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Illeso l'altro uomo a bordo della terza auto. Chiusa la strada per i rilievi.