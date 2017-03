Incidente frontale tra un suv ed un'auto: 40enne in prognosi riservata

E' in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita la 40enne coinvolta in un grave incidente stradale verificatosi ieri sera nel territorio di Lariano, ai Castelli Romani. L'impatto frontale, che ha coinvolto un suv Tiguan della Volkswagen ed una Fiat Punto, intorno alle 21:00 dell'8 marzo su via Alfredo Mastrella. Ad avere la peggio la conducente dell'utilitaria italiana, trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Velletri.

DUE FERITI - Ferito anche il conducente dello Sport Utility Vagon, un uomo di 70 anni, accompagnato dal personale medico al nosocomio di Albano Laziale. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale stanno terminando gli accertamenti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Velletri. Sul posto, in ausilio ai militari dell'Arma, anche gli agenti della Polizia Stradale di Albano.