Incidente a Torre Argentina: pedone investito da uno scooter, è grave

Incidente stradale a Torre Argentina dove un pedone è stato investito da uno scooter. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8:00 di lunedì 12 febbraio in largo di Torre Argentina, in Centro Storico. Ad essere colpito da un ciclomotore della Piaggio un uomo, investito all'altezza della libreria Feltrinelli.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi lo scooterista, il pedone è stato invece affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per rilevare l'incidente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Oggi incidenti anche sulla via del Mare e sulla via Nomentana.