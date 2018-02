Incidente a largo Preneste: investito da un'auto, grave un ragazzo

E' in prognosi riservata in ospedale il ragazzo investito stanotte da un'auto al Prenestino. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 2:00 della notte fra il 6 e 7 febbraio a largo Preneste. Qui all'altezza della via Prenestina un 31enne è stato investito da una Toyota Yaris condotta da un uomo di 87 anni.

Investimento a largo Preneste

Allertati i soccorritori le condizioni dell'uomo investito sono apparse da subito gravi con il 31enne poi trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sandro Pertini dove si trova ora in prognosi riservata. Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.