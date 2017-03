Incidente a largo Preneste: ciclista investito da un'automobile

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un ciclista colpito questa mattina da un'automobile al Prenestino. L'incidente intorno alle 8:30 a largo Preneste, direzione via Prenestina. Lievemente ferito il pedalatore, un cittadino cinese, trasportato per accertamenti dall'ambulanza al vicino ospedale Vannini Figlie di San Camillo. Illeso il conducente della vettura coinvolta nel sinistro, fermatosi a prestare i primi soccorsi. Sul posto per accertare la dinamica dell'accaduto gli agenti del V Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale.