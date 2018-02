Incidente a largo Preneste: auto contro tram, ferita una donna. Tratta interrotta

Ha invaso i binari del tram per cause ancora in via di accertamento impattando con il mezzo pubblico che viaggiava in direzione Grande Raccordo Anulare. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 11:30 di oggi 12 febbraio a largo Preneste, altezza incrocio via Prenestina e via di Portonaccio, periferia sud est della Capitale. Ad avere la peggio la conducente della vettura coinvolta nel sinistro, una Fiat Punto, affidata alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportata al Policlinico Umberto I.

Incidente a largo Preneste

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Con l'auto incidentata rimasta ferma sui binari, inevitabile è stato lo stop temporaneo alla circolazione dei tram delle linee 5, 14 e 19, con il servizio limitato a largo Preneste. Attivati i bus navetta nelle tratte largo Preneste via dei Gerani e largo Preneste viale Palmiro Togliatti. Rimossi i mezzi incidentati la linea tramviaria è tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 12:20 circa.

#info #atac - linee tram 5-14-19 > esterna, servizio ripristinato su intero percorso (risolto incidente tram con veicolo privato largo Preneste/via di Portonaccio). #roma — infoatac (@InfoAtac) February 12, 2018