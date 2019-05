Largo di Torre Argentina: fa manovra e con il furgoncino investe una donna. E' grave

E' stata investita a Largo di Torre Argentina ed è stata trasportata in ospedale, in codice rosso. Vittima una donna americana di 56 anni che lavora a Roma. Sul posto una pattuglia del I Gruppo Trevi per i rilievi scientifici del caso. Secondo una prima ricostruzione la 56enne è stata investita da un Fiat Ducato in fase di manovra.

Il conducente, un 30enne, si è fermato a prestare i primi soccorsi. La donna è stata trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso.