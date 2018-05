Incidente a Marconi, gravi due ragazzi a bordo di una moto

Due feriti gravi per un incidente avvenuto questa mattina all'alba in zona Marconi. A rimanere coinvolti due ragazzi, entrambi classe '93, a bordo di un motoveicolo. I fatti sono accaduti intorno alle 4,40 del mattino a Largo Bortolotti.

In seguito all'incidente, uno dei due giovani è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in prognosi riservata, il secondo in codice rosso al San Camillo. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo 8 Tintoretto.