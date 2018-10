Incidente a Tor Marancia: investita davanti la scuola, donna muore in ospedale

E' morta la notte fra domenica e lunedì all'ospedale. E' l'ennesima vittima coinvolta in un incidente sulle strade della Capitale. L'investimento stradale è avvenuto intorno alle 11:00 dello scorso venerdì 28 settembre, quando Emma Trippanera è stata investita da un'auto in zona Tor Marancia. Trasportata al San Giovanni l'83enne è poi deceduta la notte dell'1 ottobre.

Donna investita davanti la scuola di Tor Marancia

In particolare l'incidente stradale è avvenuto fra largo Benedetto Bompiani e via delle Sette Chiese, di fronte l'Istituto Scolastico Paritario Caterina da Santa Rosa. Ad investire la signora una Fiat Panda condotta da una donna di 48 anni. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Emma Trippanera morta dopo investimento

Soccorsa dall'ambulanza del 118 in un primo momento le condizioni di Emma Trippanera non sembravano particolarmente gravi. Entrata in codice giallo all'ospedale San Giovanni Addolorata, nei giorni seguenti le condizioni della donna si sono aggravate sino al decesso, arrivato la notte fra domenica e lunedì.