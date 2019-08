Incidente a Lanuvio: auto si ribalta ed impatta frontalmente con altra vettura, tre feriti gravi

Incidente stradale a Lanuvio con un bilancio di tre feriti gravi. E' accaduto intorno alle 21:00 quando il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura ed ha sbandato. La macchina è quindi salita su una collinetta a lato strada per ricadere ribaltata al centro della carreggiata dove transitava una seconda auto con a bordo una donna. Inevitabile l'impatto.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto nella prima serata di martedì 27 agosto su via Piastrarella. Qui per cause ancora in via di accertamento un ragazzo alla guida di una Toyota Yaris che viaggiava in direzione Campoleone con a bordo una ragazza come passeggera, è uscita fuori strada per poi impattare frontalmente con una Opel Mokka che procedeva verso Lanuvio con a bordo una donna.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre feriti, tutti in codice rosso, al Nuovo Ospedale dei Castelli ad Ariccia. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri di Lanuvio.

Chiusa la strada per permettere i soccorsi, fra le ipotesi non si esclude l'alta velocità della Yaris che ha terminato la propria corsa ribaltata.