Incidente a Ladispoli: scontro tra auto, in tre liberati dai vigili del fuoco

Non solo incidenti su Roma, con tre morti in 24 ore, ma anche Ladispoli oggi è stata scenario di un sinistro stradale. Alle 13, in via Madrid, una Fiat Panda con tre persone a bordo di nazionalità italiana, si è scontrata con una Volkswagen Passat guidata da un uomo di nazionalità romena.

I Vigili del Fuoco di Cerveteri, accorsi sul posto, hanno collaborato alle operazioni di soccorso con il personale sanitario 118 ed i Carabinieri. L'uomo alla guida della Passat non ha riportato ferite, mentre gli occupanti della Fiat Panda rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale di Ladispoli.