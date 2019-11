Incidente per Junior Cally, il rapper: "Senza le cinture sarei morto"

Junior Cally, rapper di Fiumicino, è stato vittima di un brutto incidente. L'artista, stando alle dichiarazioni rilasciate via Instagram, si trovava a bordo di un'auto condotta da un suo amico. Tuttavia, almeno stando alla dinamica dei fatti riportata da Junior Cally, il rischio che ci fossero conseguenze ben peggiori di quelle realmente verificatesi, è stato concreto.

Incidente per Junior Cally

Il rapper ha riportato tre costole incrinate e una vertebra fratturata. "Dovrò stare con il busto per giorni ancora indefiniti", ha scritto sui social per poi aggiungere in una delle sue stories: "Ero in un'auto guidata da un mio amico, quando di punto in bianco la vettura che ci precedeva ha inchiodato. Il mio amico è riuscito a evitarla, ma poi abbiamo avuto l'incidente".

"Detto questo – ha proseguito Junior Cally – io la cinta non la metto mai e non so perché l'altra sera ce l'avevo, ma una su una cosa non ci sono dubbi, se l'altra sera non avessi indossato la cintura a quest'ora sarei morto. Il primo pensiero come sempre è stato verso i miei amici e fortunatamente siamo tutti vivi".

Chi è Junior Cally

Junior Cally è anche noto come il rapper con la maschera. Comparso a inizio 2017, classe 1991, ha sempre cantato con la maschera antigas. Il primo singolo di Junior Cally è stato 'Alcatraz', il secondo 'Guantanamo'. Ma è 'Magicabula' che segna definitivamente la consacrazione del ragazzo nella scena underground e mainstream. Il suo nome è un omaggio a Junior Kelly, cantante reggae giamaicano.