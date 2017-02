Infernetto, investito mentre andava a scuola

Brutto incidente oggi 6 febbraio alle 7:15 in viale di Castel Porziano all'Infernetto. Un 15enne è stato investito mentre stava andando a scuola. Il minorenne, secondo una dinamica ancora da accertare, è stato colpito prima da una Reanult Clio, poi sbalzato e centrato da una Ford C-Max. Immediati i soccorsi allertati anche da un medico dell'ospedale Grassi di Ostia presente sul luogo dell'incidente.

Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare, per i rilievi del caso e la gestione del traffico, e i sanitari del 118. Il minorenne, medicato sul posto, è stato portato in codice rosso al Grassi. Le sue ferite sono gravi ma non è in pericolo di vita. Si indaga per determinare l'esatta dinamica del sinistro.