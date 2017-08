Romano in vacanza investito in autostrada, auto gli trancia braccio sulla Palermo-Messina

In stato confusionale e con un braccio tranciato, così un uomo è stato soccorso dalla polizia stradale lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo la mattina dello scorso 13 agosto. Il ferito, un 31enne romano, in vacanza in Sicilia, ha spiegato di essere partito da Roma con un pullman diretto a Palermo, a bordo del quale si era addormentato non accorgendosi della fermata dove sarebbe dovuto scendere. Ha quindi chiesto all'autista di proseguire a piedi.

Auto gli trancia braccio sull'autostrada

Dopo essersi incamminato lungo la corsia di emergenza, un'auto lo avrebbe investito tranciandogli un braccio e non fermandosi. Ora è ricoverato in ospedale. È caccia al pirata della strada. (fonte PalermoToday)