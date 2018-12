Torrevecchia: investito da un'auto, era in sella ad una bici. Grave 13enne

Un giovane di 13 anni è stato ricoverano in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 in via di Torrevecchia all'altezza del civico 152.

Il giovanissimo è stato centrato da una Toyota Yaris, la cui conducente, una colombiana di 53 anni, è stata sottoposta agli accertamenti di rito. Da determinare l'esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolti anche due veicoli in sosta, una Fiat Punto e una Ford C Max. Intervenute per i rilievi scientifici due pattuglie del XIV Monte Mario.

Poco dopo mezzanotte anche un altro ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale che lo ha visto scontrarsi con una Bmw X 3. Questa volta in Circonvallazione Clodia 57. Anche lui è stato trasportato anche questo al Policlinico Gemelli in codice rosso. Intervenuta sul posto una pattuglia del I Prati e in ausilio una pattuglia del XIII Aurelio della Polizia Locale.

"In questa città alcuni hanno avuto il coraggio di minacciare chi sta costruendo una corsia ciclabile protetta su via Tuscolana. Dovrebbero adesso avere il coraggio di andare a dirlo in faccia ai genitori del ragazzo tredicenne. A volto scoperto stavolta. Invitiamo l'amministrazione a non mollare ed ad aumentare ancora di più lo spazio protetto e destinato ai pedoni ed ai ciclisti", commenta il Sulpl Roma, sindacato dei vigili.