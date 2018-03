Stazione Tiburtina: pedone investito da autobus Atac

Tre investimenti in mezz'ora. E' successo dalle 5:45 alle 6:15 del mattino di oggi sabato 17 marzo. Il primo, in ordine di tempo, a piazzale della Stazione Tiburtina dove un pedone è stato centrato da un autobus Atac. La vittima, ferita, è stata trasportata in codice giallo all'Umberto I. Non è grave.

Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. A febbraio, a piazza Risorgimento, non fu così fortunato un uomo di 58 anni investito dal bus di linea 590 e morto sul colpo. Poco più tardi, a piazza di Donna Olimpia, due donne investite e trasportate al San Camillo, una in codice rosso e una in codice verde. Sul posto la pattuglia di Monteverde.