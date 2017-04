Pietralata: investe e uccide una 60enne, ubriaco il conducente

Tragedia la sera di Pasqua. Una donna, ucraina di 60 anni, è morta dopo essere stata investita in via dei Monti Tiburtini 553. I fatti sono successi intorno alle 23 quando, un giovane alla guida di una Skoda Fabia, ha centrato in pieno la donna che stava attraversando la strada.

Il ragazzo alla guida si è fermato a prestare i primi soccorsi insieme ai passanti. Sul posto sono così intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino e i sanitari del 118 che, però, non hanno fatto altro che appurare il decesso della vittima.

Secondo i testimoni presenti il ragazzo a bordo della Skoda ha attraversato la strada con il verde, mentre la donna, una senza tetto del posto, era fuori dalle strisce pedonali. Dinamiche, queste, al vaglio degli inquirenti. Il giovane, nel frattempo, è stato sotto posto all'alcol test dove è risultato essere positivo. Un dramma di Pasqua come quello avvenuto anche in via Cristoforo Sabbadino.