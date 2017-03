Investita figlia della senatrice del Movimento 5 Stelle, la conducente si costituisce

Prima un investimento, poi la fuga e alla fine l'auto denuncia. Accade a Genzano dove una ragazza di 20 anni, alla guida di una Smart, ha investito una 15enne in via Emilia Romagna, in direzione Lanuvio. E' successo lo scorso 14 marzo, intorno alle 19:30.

A denunciare i fatti era stata la madre della ragazza, la senatrice del Movimento 5 Stelle Elena Fattori che, in una nota sul suo profilo Facebook aveva condannato duramente il gesto della fuga e dell'omissione di soccorso. La 15enne, lievemente ferita, è stata medicata.

Ad occuparsi delle indagini sono stati gli agenti della Polstrada di Albano diretti dal comandante Claudio Marrese. La svolta è arrivata ieri mattina quando la 20enne, alla guida della Smart, ha deciso di costituirsi raccontando i fatti recandosi al Commissariato della Stradale.

La giovane ha ammesso pienamente le sue responsabilità e gli agenti hanno così ricostruito i fatti. Secondo i riscontri, confermati anche della immagini delle telecamere di videosorveglianza e dal racconto dei testimoni, la figlia della senatrice pentastellata è stata urtata, lateralmente, dalla Smart.

Un urto che avrebbe causato la rottura dello specchietto destro dell'auto e fatto cadere la 15enne sull'asfalto. La 20enne, una volta visto che il pedone si fosse rialzato e che stava bene, ha poi proseguito la sua marcia. Gli agenti della Polstrada, pur avendo raccolto la testimonianza spontanea della responsabile dell'incidente, hanno comunque proceduto alla denuncia per "omissione di soccorso".

Un vicenda conclusa come sottolinea anche la senatrice Fattori sui social: "Voglio esprimere un ringraziamento di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento difficile. Ci hanno confermato che al di là della meschinità del singolo pirata della strada, esiste una comunità stupenda sia nella solidarietà che nell'azione concreta. In particolare voglio ringraziare una categoria con la quale spesso come pentastellati non andiamo d'accordo ma che in questa circostanza ha dimostrato delicatezza, solidarietà e vicinanza. Mi riferisco alla categoria dei giornalisti, alcuni dei quali diventati quasi familiari nel supporto e condivisione. Altra menzione speciale e riconoscenza vanno espresse per il personale sanitario che, nonostante le difficoltà strutturali e carenze sa dimostrare professionalità e umanità nei confronti di tutti. Sia questa vicenda uno sprone per aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini".