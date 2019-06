Incidente a Prati: investita da bus Atac, grave una donna

E' stata investita ad un autobus Atac della linea 490. E' successo oggi, 17 luglio, intorno alle 8:50 circa nel quartiere Prati, in via Barletta, all'altezza dell'incrocio con viale Giulio Cesare.

La vittima, una donna, è stata centrata del mezzo pubblico. Illesi i passeggeri della vettura Atac con il conducente che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto la Polizia Locale con gli agenti del Gruppo Prati per la gestione della viabilità e i rilievi scientifici. Il personale medico arrivato, invece, ha preso in carico la donna trasportandola all'ospedale Santo Spirito in codice rosso.