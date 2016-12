Bimba di 7 anni scende dal bus e viene investita. Il guidatore era ubriaco e drogato

Tragedia sfiorata ieri sera, al chilometro 18,500 di via Palombarese nel comune di Guidonia Montecelio, a Parco Azzurro nella zona di Colleverde di Guidonia. Una bambina di 7 anni è stata investita da un'auto guidata da un uomo di 48 anni successivamente arrestato dai Carabinieri con le accuse di "lesioni personali stradali gravi".

La piccola era scesa poco prima da un autobus con la madre e il padre. Sfuggendo poi al controllo dei genitori ha attraversato la strada provinciale mentre arrivava la macchina che l'ha colpita in pieno. L'uomo alla guida si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi attendendo sul posto l'arrivo del personale medico del 118 e delle forze dell'ordine.

I sanitari del 118 hanno dato le prime cure alla bambina di 7 anni per poi trasportarla in codice rosso in ospedale. La piccola è ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L'uomo, invece, è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Secondo quanto riferito dai Carabinieri i risultati hanno evidenziato come il conducente fosse alla guida ubriaco e sotto l'effetto di sostanza stupefacenti. Per lui sono scattate le manette.