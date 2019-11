Incidente a Centocelle, ragazza investita da un taxi: è grave

Una ragazza di 28 anni è ferita, in gravi condizioni, e ricoverata al Policlinico di Tor Vergata dopo un incidente stradale avvenuto a Centocelle. L'impatto, intorno alle 5:30 del mattino del 12 novembre, è avvenuto all'altezza del civico 750 di viale Palmiro Togliatti.

A centrare in pieno la giovane un taxi. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche la Polizia Locale per i rilievi scientifici. Gli agenti del V Gruppo Casilino, dopo aver raccolto i primi elementi, lavoreranno per far luce sull'esatta dinamica del sinistro. Il tassista, come da prassi, sarà sottoposto ai test di alcol e droga. La giovane è stata portata in ospedale in codice rosso.