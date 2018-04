Via Trionfale: investita da una Smart, grave una donna

E' ricoverata in gravi condizioni una donna che alle 13:20 è stata investita da una Smart in via Trionfale 9020. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri dai sanitari del 118 accorsi sul posto. I rilievi sono affidati al XIV Gruppo Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. La Smart si è fermata sul luogo dell'incidente dopo l'investimento.