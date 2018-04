Attraversa i binari del tram e viene investita da autobus Atac, ferita una donna

E' stata investita da un autobus Atac della linea 87 mentre stava attraversando i binari del tram. E' successo oggi, 10 aprile, in via Labicana alle 9:15. Ferita una donna americana di 68 anni. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Trevi per i rilievi scientifici.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Locale la donna, fuori dall'attraversamento pedonale consentito, stava camminando quando è stata investita dalla vettura Atac 87, fermata per prestare i primi soccorsi. La 68enne, medicata, è stata portata all'ospedale San Giovanni in codice giallo.

Non è grave. Per permettere i soccorsi, per circa 40 minuti, il tram 3 è stato limitato nel tratto tra Piramide e Porta Maggiore. Dalle 10:30, la situazione è poi tornata alla normalità.