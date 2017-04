Investimento a Prati, donna in gravi condizioni al San Camillo

E' stata centrata in pieno da una Toyota Yaris in via delle Fornaci 17. E' successo ieri 23 aprile quando, alle 15:15, una donna di 60 anni è stata investita da un'auto guidata da un giovane di 23 anni. Sul posto, allertati, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio e i sanitari del 118.

Gravi le condizioni della 60enne, di origini russe, che, dopo essere stata medicata sul posto, è stata trasportata in codice rosso al San Camillo dove, attualmente, è stata ricoverata in prognosi riservata. Il 23enne è stato sottoposto ai test di alcol e droga i cui risultati sono attesi. Si indaga per determinare l'esatta dinamica dell'investimento.