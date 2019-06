Capannelle, tre ragazze investite da auto pirata: ferite

Investite da un'auto pirata, sono rimaste ferite ma non versano in gravi condizioni. Tre ragazze di 25, 26 e 27 anni, questa notte intorno alle 2.30, sono state colpite da un veicolo che, dopo aver danneggiato anche alcuni mezzi in sosta, si è dato alla fuga. L'incidente si è verificato in via delle Capannelle, in prossimità del locale Garden.

Sul posto, una pattuglia del gruppo Appio della polizia locale che ha raccolto informazioni dal luogo dell'incidente e le testimonianze dei presenti. Una serie di elementi utili alle indagini, che serviranno alle forze dell'ordine a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il responsabile, per il quale si prospetta l'accusa di omissione di soccorso. Le tre giovani sono state trasportate all'ospedale Policlinico di Tor Vergata in codice giallo.