Incidente ai Parioli: donna investita da un tram alla fermata Bioparco

Investimento stamattina ai Parioli dove una donna è stata investita da un tram. E' accaduto intorno alle 10:30 alla fermata Bioparco altezza incrocio fra viale Gioacchino Rossini e via Ulisse Aldovrandi. Rimasta incastrata sotto il mezzo pubblico, per estrarre la persona da sotto il convoglio è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con due squadre ed il carro sollevatori.

Donna investita da un tram al Bioparco

Estratta da sotto il tram, la donna, una 60enne, è stata affidata alla cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata d'urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

Strada chiusa e tram fermi

Per consentire i soccorsi via Ulisse Aldovrandi è stata chiusa al traffico fra via delle Tre Madonne e viale Gioacchino Rossini. Fermi anche i tram delle linee 3 e 19, con le corse limitate a piazza Galeno. Attivati i bus sostitutivi fra piazza Galeno e la zona di Valle Giulia. Terminati i rilievi le corse sono tornate progressivamente alla normalità.