Viale Palmiro Togliatti: investita da un'auto, una giovane in prognosi riservata

E' ricoverata in gravi condizioni una ragazza di 27 anni investita nella notte tra il 29 e 30 settembre, in viale Palmiro Togliatti 798 a Roma. A ricostruire il sinistro gli agenti del Gruppo Casilino della Polizia Locale accorsi per i rilievi scientifici.

Secondo i riscontri la giovane, di origini cinesi, è stata investita da una Bmw guidata da un uomo italiano che si è subito fermato chiamando i soccorsi. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando fuori delle strisce. La 27enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata dove è ricoverata in prognosi riservata.