Investe anziano e va a fare la spesa: rintracciata pirata della strada. Il pedone è grave

Aveva investito un anziano martedì scorso, oggi, al termine di mirate indagini ed incessanti ricerche, i carabinieri della Stazione di Manziana sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'evento trovando anche la responsabile dell'investimento stradale: una signora 76enne del posto.

Il fatto lo scorso 28 novembre, sulla via Braccianese Claudia, a pochi metri dal cimitero di zona. L'uomo, 86enne, è stato centrato in pieno d'auto che non si è fermata sul posto. Soccorso dai Carabineiri e dal personale medico è stato portato all'ospedale di Bracciano.

Oggi, al termine delle indagini, i carabinieri hanno rintracciato la signora. La 76enne subito dopo l'incidente, non curandosi delle condizioni della vittima, ha proseguito tranquillamente la sua corsa per andare a fare la spesa ad un supermercato fuori dal Comune di Manziana.

La donna è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per i reati di 'lesioni personali stradali' ed 'omissione di soccorso'. Le condizioni della vittima, ancora ricoverata in ospedale, sono purtroppo peggiorate. La prognosi è riservata.