Incidente a Ciampino, investite mamma con passeggino

Tragedia evitata oggi 30 marzo a Ciampino. Intorno alle 8 del mattino, in via dei Laghi, un Suv Mitsubishi ha investito una donna di 32 anni che stava attraversando la strada con il suo bambino di 4 mesi nel suo passeggino. Il conducente dell'auto si è imemdiatamente fermato allertando i soccorsi.

Sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia Locale di Ciampino e i sanitari del 118. Per permettere i rilievi del caso e i soccorsi dalle 8:10 fino alle 10:20 via dei Laghi, da via Bruxelles a via Genova, è rimasta chiusa al traffico. Mamma e figlio sono stati trasportati all'ospedale Bambin Gesù. Entrambi non sono in gravi condizioni e già oggi verranno dimessi.