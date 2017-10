Investe benzinaio e scappa: caccia a Mercedes pirata

Ha investito un benzinaio in viale delle Accademie 73 e poi è fuggito. E' caccia ad una Mercedes grigia pirata che, oggi 2 ottobre, alle 7:40 ha investito un 30enne bengalese dipendente della pompa di benzina Eni della zona tra Tor Marancia e Montagnola, a pochi metri dalla Cristoforo Colombo.

L'investimento in viale delle Accademie

Il conducente della Mercedes grigia, per cause ancora da accertare, ha investito il 30enne per poi fare marcia indietro, non fermarsi, e riprendere la propria marcia. Allertati, sul posto sono giunti gli agenti di Polizia del Commissariato Tor Carbone e i vigili della Polizia Locale di Roma Capitale che, dopo i rilievi scientifici del caso, hanno iniziato le indagini.

Caccia al pirata della strada

Il dipendente Eni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. E' in gravi condizioni. La Polizia Locale, nel frattempo, è alla caccia del pirata della strada. Dopo aver acquisito la targa della Mercedes gli agenti stanno setacciando la zona per risalire al fuggitivo.