Pedoni, strage nella Capitale: due morti in quattro giorni. Ieri quattro investimenti in trenta minuti

Due morti e quattro feriti. E' strage di pedoni a Roma negli ultimi 4 giorni. Solamente ieri, in trenta minuti, nella Capitale si sono registrati tre investimenti, con due feriti gravi e altre due persone, una mamma e una figlia di 9 mesi, portate in ospedale. Numeri che si aggiungono al tragico bollettino delle ultime ore che racconta di una 27enne cinese morta da essere stata centrata in pieno su viale Palmiro Togliatti e di un'anziana morta dopo essere stata investita fra largo Bompiani e via delle Sette Chiese, a Tor Marancia.

I tre investimenti sono tutti avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 ottobre. Verso le 18:30 il primo episodio in via Pasquale II 103. Una persona è stata investita da una Fiat Idea e trasportata al Policlinico Gemelli in codice rosso. Sul posto gli agenti del XIV Montemario della Polizia Locale.

Allo stesso orario, in via Nomentana, all'altezza dell'incrocio son via Diego Fabbri, una moto ha centrato una mamma

con bimba di nove mesi nel passeggino. Trasportate entrambe al policlinico Umberto I in codice giallo. Non sono in gravi condizioni. Per i rilievi scientifici, sul posto, gli agenti del III Nomentano.

Verso le 19 altro investimento in via Nomentana, questa volta all'altezza del civico 101. Anche in questo caso una persona investita da un'auto, una Audi A3. Il pedone è stato trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso mentre il conducente dell'auto al Pertini. Sul posto, per i rilievi, due le pattuglie del Gruppo Sapienza della Polizia Locale.