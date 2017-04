Moto investe una mucca, grave 43enne. Morto l'animale

Brutto incidente ieri sera, intorno alle 23, al chilometro 10 della via Carpinetana nel territorio di Montelanico, tra Colleferro e Carpineto. Un uomo di 43 anni, in sella alla sua moto, ha centrato in pieno una mucca per poi essere sbalzato dal mezzo e finendo sull'asfalto.

Sul posto, allertati, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Colleferro e di Montelanico e i sanitari del 118 che hanno soccorso il 43enne portandolo in codice rosso all'ospedale di Colleferro. L'uomo ha già subìto un delicato intervento chirurgico ed è stato trasferito nel plesso ospedaliero di Tivoli. Il 43enne non è in pericolo di vita.

Per la mucca purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'animale è morto a seguito del violento impatto. Nessun segno di riconoscimento o cartellino sul corpo, impossibile quindi risalire al proprietario.