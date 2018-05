Torrevecchia: fugge all'alt su motorino rubato e provoca incidente dopo inseguimento

Inseguimento con incidente sabato 12 maggio a Roma ovest, all'altezza di via della Pineta Sacchetti. E' successo intorno alle 17 quando gli agenti del Reparto Volanti della Polizia hanno intimato l'alt ad un uomo a bordo di un motorino, risultato poi rubato. Il conducente, un 39enne nigeriano, tuttavia non si è fermato e ha tentato la fuga aggredendo i poliziotti ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento in via del Forte Braschi.

Durante il tentativo di fuga, il nigeriano ha causato un incidente andando ad urtare sia la volante che un'auto in transito. Nessuno è rimasto ferito. Accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle, l’uomo dovrà rispondere di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.