Tre incidenti in poche ore a Roma: quattro feriti, due sono gravi

Tre incidenti stradali in poche ore, due persone in prognosi riservata che lottano tra la vita e la morte. E' il bilancio di un pomeriggio movimentato sulle strade della Capitale. Città vuota, strade deserte e il rischio dell'attimo di distrazione o dell'imprudenza che aumenta.

Incidente a Cinquina

Alle 15.30 nella zona di Cinquina, in via Tor San Giovanni per la precisione, a restare coinvolto in un incidente un 28enne alla guida di una delle due vetture coinvolte. A scontrarsi, all'altezza del civico 165, una Renault Clio e una Fiat Brava. Un impatto nel quale è rimasto ferito gravemente un 28enne, trasportato al Sant'Andrea dove sarebbe in pericolo di vita. I rilievi affidati al III gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Scontro sulla Colombo

Un'ora dopo quadrante opposto della città, scene simili. Sono gravi le condizioni del conducente di uno scooter Piaggio Beverly che alle 16.30, su via Cristoforo Colombo all'altezza dell'incrocio con via Lido di Castel Porziano, si è scontrato con una Bmw 320. Con lui sul mezzo a due ruote una donna, portata in codice giallo al Grassi. Per il conducente invece condizioni gravi e ricovero in prognosi riservata al San Camillo. I rilievi in questo caso sono stati affidati a tre pattuglie del X Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente bus taxi su via Flaminia

E' rimasta chiusa fino a mezzanotte invece la via Flaminia. Qui, all'altezza del civico 118, un bus e un taxi si sono scontrati poco dopo le 18.30. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Multipla, trasportato in codice rosso all'Umberto I. Via Flaminia è rimasta chiusa fino a poco dopo mezzanotte per i rilievi del caso e per la pulizia del manto stradale. Ad operare gli agenti del II gruppo Parioli.