Travolto sullo scooter in via Tiburtina da un'auto pirata: la polizia locale cerca testimoni

E' stato travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo scooter la notte dello scorso Natale. A ferire gravemente un 26enne romano per poi darsi alla fuga un'auto pirata, con il conducente della vettura allontanatosi subito dopo il sinistro. A distanza di dieci giorni gli agenti della Polizia Locale di Roma stanno cercano testimoni dell'accaduto ed hanno lanciato una richiesta di "ricerca testimoni" attraverso il proprio profilo twitter ufficiale. Come fanno sapere dal Comando di via della Consolazione l'incidente stradale è accaduto intorno alle 00:20 della notte tra il 24 ed il 25 dicembre sulla via Tiburtina, altezza incrocio via di Casal Bruciato, nell'omonimo quartiere del IV Municipio. Ad investire il mezzo a due ruote un "veicolo Smart scuro datosi alla fuga".

RICERCA TESTIMONI - Ferito gravemente il 26enne, uno chef residente poco distante dal luogo dell'incidente stradale, è stato poi trasportato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Sul sinistro stanno svolgendo accertamenti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Di seguito il tweet per la ricerca di testimoni divulgato dai 'caschi bianchi' sull'account twitter @PLRomaCapitale.