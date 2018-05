Incidente in via Prenestina: investito da una Smart davanti al mercato, grave un uomo

Si trova in prognosi riservata in ospedale un uomo investito questa mattina sulla via Prenestina, nella zona di Villa Gordiani. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8:00 all'altezza del mercato rionale Ronchi, direzione Centro. A rimanere gravemente ferito un anziano di 84 anni, trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I.

Anziano investito al mercato rionale Ronchi

Ad investire l'anziano una Smart, con il conducente dell'auto fermatosi a prestare i primi soccorsi. Soccorso il pedone all'altezza dell'incrocio fra la via Prenestina e via dei Ronchi sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'investimento.

Incidente sulla via Prenestina

Solo tre giorni fa, il 22 maggio, poco distante, sempre sulla via Prenestina, i vigili urbani avevano rilevato un altro investimento, avvenuto all'altezza di Centocelle-Collatino. In quel caso furono due i feriti il pedone e lo scooterista che lo investì.