Incidente sulla via Pontina: scontro tra auto, strada chiusa e traffico in tilt

Incidente con feriti sulla via Pontina dove si è resa necessaria la chiusura di un tratto della strada. Lo scontro ha riguardato tre auto e si è registrato poco dopo le 8:00 di mercoledì 28 novembre all'altezza dello svincolo di Pratica di Mare, direzione sud (km 20,600). Per consentire l'intervento dei soccorritori si è resa necessaria la chiusura della SR148 dallo svincolo per Pratica di Mare a quello con via di Castel Romano, sempre verso Latina. Uscita obbligatoria a Pratica di Mare.

Ad avere la peggio uno dei tre automobilisti coinvolti nel sinistro, affidato alle cure dell'ambulanza e trasportato in codice rosso in ospedale.

Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale con code sulla via Pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Pomezia. Ripercussioni sulla viabilità anche nel senso di marcia opposto, per curiosi, con rallentamenti da via di Trigoria a Pratica di Mare verso Roma. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia Stradale di Aprilia.