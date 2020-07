Incidente a Tor di Quinto, auto sbanda e danneggia sottopasso

Ha perso il controllo dell'auto, per motivi ancora da appurare, e ha sbandato urtando e danneggiando alcuni pannelli di cemento del sottopasso di via Flaminia Nuova. E' quanto successo in via dei due Ponti 23 intorno alle 7:30 del mattino di oggi, 13 luglio.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del Gruppo Cassia della Polizia Locale per gestire il traffico e occuparsi dei rilievi scientifici. Per permettere la pulizia della strada e il ripristino del sottopasso è stato temporaneamente chiuso il sottopasso con deviazioni al traffico sia in viale di Tor Di Quinto che in via Flaminia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.