Incidente a Morena: finisce contro palo della luce, è grave

Brutto incidente oggi 2 maggio a Roma. In via Casal Morena, all'altezza con via Niobe un'auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria finendo contro un palo della luce, intorno alle 12.

L'uomo è stato traferito in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. E' grave ma non pericolo di vita. Per i rilievi del caso e per la gestione del traffico, sul posto, la Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Tuscolano che fa procedere le auto con il senso unico alternato. Presenti anche i tecnici Acea per ripristinare la funzionalità del palo della luce. Oggi anche un incidente mortale in via della Magliana.