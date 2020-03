Incidente sulla Roma-Fiumicino, scontro tra due moto e un'auto in corsia di sorpasso

Incidente sulla autostrada A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino nel pomeriggio del 7 marzo. A scontrarsi due moto e un veicolo in corsia di sorpasso. Sul posto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.

Per permettere i rilievi e i soccorsi è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 16,400 a Fiumicino. Per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza per il trasporto dei feriti in ospedale è stata chiusa – per circa 20 minuti – anche la carreggiata in direzione Roma.