Incidente sul Raccordo: auto ribaltata allo svincolo Centrale del Latte, Irene cerca testimoni

Come tutte le mattine Irene ha accompagnato suo figlio a scuola, a Settecamini, e poi si è rimessa in macchina diretta ad un appuntamento. “Non avevo fretta – spiega al nostro giornale –. Ho quindi guidato con tutta calma”. Ha indossato la cintura di sicurezza e una volta al volante ha preso il Grande Raccordo dalla Tiburtina in direzione nord (carreggiata esterna). Dopo un breve percorso sulla corsia di ingresso, si è immessa sulla corsia di destra. Mentre era alla guida della sua auto, però, un altro veicolo l'avrebbe tamponata.

Si ribalta e finisce nella corsia di sorpasso

Sempre secondo il racconto della donna, la macchina da lei conditta, una Ford Festa grigia, è finita su due ruote, si è ribaltata e poi si è girata fino ad arrivare sulla corsia di sorpasso dove si è fermata. “Non so dire con esattezza quanti metri abbia percorso così – aggiunge –. Credo circa 200, chi mi ha spinto andava verso nord, più o meno all'altezza della Centrale del Latte”.

Dopo alcuni minuti sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, vigili del fuoco, polizia e ambulanza. Due automobilisti hanno soccorso Irene e sono rimasti con lei fino all’arrivo delle forze dell’ordine e sono stati loro a riferire che a scontrarsi con la macchina di Irene sarebbe stato un furgoncino bianco che poco più avanti si sarebbe fermato per poi andare via quasi subito.

Si cercano testimoni dell'incidente

L'auto è distrutta, lei per fortuna sta bene tranne dolori al collo e alla cervicale. “Sono stata miracolata – spiega ancora Irene –. Ma la dinamica dell’incidente è tutt’ora incerta perché il furgoncino non si è fermato”. La donna adesso cerca testimoni che abbiano assistito all’incidente e fa appello a tutti coloro i quali nella mattina di giovedì 17 ottobre, tra le ore 8.40 e le ore 9.00 si trovavano sul Raccordo all’altezza della via Tiburtina nei pressi dell’uscita della centrale del latte.

Ascoltata la Polizia Stradale intervenuta sul posto per svolgere i rilievi scientifici del sinistro, la stessa ha riferito di non aver riscontrato nessun incidente con omissione di soccorso.

All'articolo ha collaborato Mauro Cifelli.