Incidente sulla Prenestina, coinvolta un'ambulanza: cinque feriti

Ambulanze e vigili del fuoco a rompere il silenzio di una serata invernale sulla Prenestina. Caos ieri sera nella zona di Centocelle. Un incidente che ha visto coinvolto un'ambulanza si è verificato su via Prenestina, all'altezza di via Girolamo Cocconi. Il cui conducente del mezzo di soccorso, dalle informazioni raccolte, avrebbe perso il controllo finendo contro due veicoli in sosta, una Alfa 147 e una Fiat Idea.

Cinque le persone rimaste contuse: una, con ferite più gravi, è stata portata in codice rosso nell'ospedale della zona. Le sue condizioni però non destano particolare preoccupazione.

Sul posto gli agenti del VI gruppo Prenestino, i vigili del fuoco e un'ambulanza. La strada è stata chiusa al traffico. Interrotta anche la linea del tram 14.