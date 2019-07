Incidente in via del Foro Italico: muore centauro di 49 anni

Ennesima tragedia sulle strade della Capitale. Poco dopo le 17.30 di oggi, martedì 9 luglio, un motociclista di 49 anni ha perso la vita su via del Foro Italico, all'altezza di via della Moschea.

La vittima, in transito in direzione San Giovanni, avrebbe perso il controllo cadendo sull'asfalto. Un impatto che non gli ha lasciato scampo,con il decesso sopraggiunto sul posto. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Ad occuparsi dei rilievi il II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che, come da prassi, sta ascoltando i testimoni ed ha raccolto le immagini delle telecamere vicine per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Tre le pattuglie impiegate.

Si tratta nel quarto incidente mortale a Roma negli ultimi tre giorni. Nel week end, a cavallo tra sabato e domenica, tre i morti.