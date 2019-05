VIDEO | Via Casilina, betoniera fuori controllo: almeno 8 feriti. Ipotesi di un malore dell’autista

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Due chilometri di paura. Da via dei Colombi, altezza Grande raccordo anulare, all’incrocio con via dell’Alessandrino. Momenti ad alta tensione in via Casilina nella mattinata di oggi 3 maggio, quando una grossa betoniera, intorno alle 11, ha iniziato a procedere fuori controllo travolgendo auto e pedoni, prima di finire la propria corsa sulle rotaie della ferrovia Roma Giardinetti.

Otto i feriti, compreso l’autista, italiano di 48 anni.

L’uomo è stato ricoverato al Policlinico Umberto I con codice giallo, in corso anche le verifiche del caso per accertare che tutto sia accaduto a seguito di un malore, o per altre cause. Non si esclude, per quanto al momento assolutamente remota, l’ipotesi del gesto volontario.