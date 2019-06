A12, incidente a Cerveteri: ferita donna di 54 anni, elicottero sul posto

Grave incidente stradale questa mattina sull'A12. Una donna di 54 anni, unica occupante della vettura, ha perso il controllo del mezzo all'altezza del chilometro 29, nei pressi dell'uscita Ladispoli Cerveteri. L'incidente alle 10.40 con il mezzo che procedeva in direzione Civitavecchia.

Sul posto per liberare la donna dalle lamiere sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Civitavecchia. La vittima, ferita, è stata trasportata in codice rosso, presso l’ospedale Gemelli di Roma in elicottero, atterrato sulla sede stradale per velocizzare i soccorsi.

Nessun altro automezzo è rimasto coinvolto.