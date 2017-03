Fuori strada con l'auto abbatte muretto e finisce contro albero, poi l'incendio

E' andato dritto ad una curva. Poi ha abbattuto un muretto di cemento, ha distrutto un filare di vigne ed infine ha terminato la corsa contro un albero di ulivo, poi l'incendio, che ha avvolto l'auto in una palla di fuoco carbonizzandola. Alla guida della vettura un giovane 22enne dei Castelli Romani, rimasto seriamente ferito ma riuscito ad uscire dall'abitacolo della Fiat Coupè prima che fosse troppo tardi. L'incidente stradale poco dopo la mezzanotte del 31 marzo, in via dei Cinque Archi a Velletri.

AUTO IN FIAMME - Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dello schianto, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti della Polizia Stradale di Albano intervenuti in via dei Cinque Archi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Aprilia che hanno spento l'auto in fiamme. A salvare il 22enne, un giovane di Velletri, alcuni residenti della zona che, udito il fragore dell'incidente, sono riusciti a tirar fuori il ragazzo dalla Fiat Coupè prima che prendesse fuoco. Fra le ipotesi quella dell'alta velocità, nel sinistro, secondo i primi accertamenti, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

FERITO IN OSPEDALE - Salvato il giovane veliterno, il 22enne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Velletri. Nella notte il trasferimento a Policlinico Umberto I di Roma.