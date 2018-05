Auto in fiamme e due incidenti, traffico congestionato sul Raccordo Anulare

Un'auto in fiamme e due incidenti stradali. Questo il mix che ha congestionato il traffico questa mattina sul Grande Raccordo Anulare. L'incendio della vettura, una Fiat, all'altezza dello svincolo della via Pontina, in carreggiata interna (km 54+900). Spento il rogo nessuno è rimasto ferito. Inevitabili le code, formatesi dall'uscita della via Casilina alla Pontina.

Incidenti e traffico sul Raccordo Anulare

Ad aggravare la situazione del traffico anche due incidenti stradali. Come informa Astral Infomobilità lunghe code si sono formate sempre in carreggiata interna dalla Salaria alla Roma-Fiumicino per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo della via del Mare (km 58+800). Code anche in esterna, dalla Casilina alla Trionfale, sempre per incidente, al km 13+600 all’altezza della Cassia.

Traffico in Tangenziale

Traffico congestionato sul tratto urbano della A24, 3 chilometri di code da Tor Cervara alla Tangenziale est in direzione del Centro. Mentre nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. Un chilometro di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Gra per le difficoltà di immissione. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l’Eur.

Traffico sulla via Pontina

Sempre verso l’Eur si procede molto a rilento sulla via Pontina, da Tor de’ Cenci a viale Europa e sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare in entrambi i casi nel tratto compreso tra Dragona e Vitinia. Le consolari. Traffico sostenuto sulla via Cassia dall’innesto con la via Braccianense a Tomba di Nerone e sulla via Appia da Frattocchie a Capannelle in entrambi i casi verso il centro.