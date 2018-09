Incidente frontale tra due auto: morto un uomo. Ferite gravemente due donne

Incidente mortale oggi, 30 settembre a Villalba di Guidonia. E' successo alle 11 di domenica in via Trento. Uno scontro frontale avvenuto, per cause ancora da determinare, tra una Skoda e una Mercedes Classe A. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Il personale intervenuto ha provveduto a liberare le due donne all'interno della Skoda, estraendole dalle lamiere dell'autovettura e affidarle alle cure mediche del personale dell'eliambulanza del 118. Il conducente dell'altra autovettura Mercedes Classe A, un uomo, è deceduto invece sul colpo. Sul posto Autorità competenti.